Nijverdallers maken hun Spaanse droom waar

NIJVERDAL/SANTANYÍ - De Nijverdalse ondernemers Michel en Ira Gieliam hebben de stap gewaagd naar Mallorca. Gisteren opende de familie Gieliam, zonder al te veel spektakel, de deuren van hun nieuwe restaurant Yaya's. Dochter Yaela en zoon Melvin staan hun ouders op dit moment bij op het eiland. Wij spraken Yaela voor vertrek.

Altijd een droom geweest

De ondernemers zijn al wat gewend, zij runden eetcafé C'est La Vie in Nijverdal en waren jarenlang de uitbaters van de Bowlingboerderij en de Hooischuur in Nijverdal. Vorig jaar verkochten ze de Bowlingboerderij om aan een nieuwe uitdaging te beginnen. „We zijn een close gezin en we worden heel blij van de hospitality-branche.” Volgens Yaela is er altijd de droom geweest om iets in het buitenland te doen. Vorig jaar november kochten ze dit pand in de haven van Cala D'or.

Transnationaal wonen

Echt verhuizen doet het gezin niet, ze gaan voor het zogeheten 'transnationale wonen'. In de zomermaanden leven ze in het zonnige Spanje, de wintermaanden zijn ze in Nijverdal. „We voelen ons echt thuis op Mallorca.” Toch hebben ze ook naar andere plekken gekeken, in Zuid-Afrika bijvoorbeeld. „Maar dan wordt dat transnationaal wonen een beetje lastig. We hoeven Nederland nu niet helemaal te verlaten, dat is perfect.”



Waar de naam Yaya's vandaan komt? „In het buitenland is de naam Yaela onmogelijk, daarom werd mijn bijnaam Yaya. Mijn broer Melvin had bij de Bowlingboerderij een eigen pannenkoek, ik heb nu een vernoeming met dit restaurant.”

Geen driedelig pak

Volgens Yaela straalt de haven waaraan Yaya's gevestigd is luxe uit. De familie richt zich op de verkoop van Spaanse tapas. „De inrichting is een beetje Ibiza-stijl, met een mozaïek-vloer en loungebanken. Bij ons hoef je niet in driedelig pak naar binnen. We bieden hoge kwaliteit, maar willen losjes aandoen. We vinden het vooral belangrijk om echt een beleving aan tafel te creëren.”