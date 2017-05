Nijverdalse turnster 'topscorer van de wedstrijd'

112 Vlammen slaan uit dak woning in Daarle, huis 'onbewoonbaar'

20 mei DAARLE - Een grote brand is op zaterdagavond uitgeslagen in een woning in Daarle. De schade is zo groot dat de bewoners voorlopig niet terug kunnen, omdat het 'onbewoonbaar' is. Zo meldt de brandweer in een persbericht.