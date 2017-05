Ode aan God moet weg van begraafplaats Nijverdal

Kunst in 't Schoapenschot in Hellendoorn

9 mei HELLENDOORN - Ruim twintig amateurkunstenaars uit de gemeente Hellendoorn exposeren sinds maandag één of meerdere kunstwerken in de replica van de oude schaapskooi op het terrein van museumboerderij Erve Hofman (Hofmanstraat 2). Deze 'Kunst in 't Schoapenschot' is nog tot 26 mei van dinsdag tot en met zondag tussen 13.30 en 17.00 uur gratis te bezichtigen.