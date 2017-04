'Ondernemers u bent welkom in Nijverdal'

Volgens de wethouder hebben provincie en gemeenten anderhalf jaar over deze moeilijke kwestie overlegd om te komen tot 'een goede balans' en een 'eerlijke verdeling' van de pijn. Ze benadrukt dat Hellendoorn zich in deze discussie steeds coöperatief heeft opgesteld, ook al om een aanwijzing van de hogere overheid te voorkomen. Uitgangspunt voor Hellendoorn is dat er voldoende industriegrond moet overblijven voor ondernemers, die zich op bedrijventerrein 't Lochter 3 in Nijverdal willen vestigen.

Van den Dolder: „Eén en ander betekent dat we de komende drie jaar in totaal 5,4 hectare moeten verkopen. Met een aantrekkende Nederlandse economie moet dat mogelijk zijn. Als ons dat lukt is er helemaal niets aan de hand, daarmee bewijzen we aan de provincie dat we onze ambitie kunnen waarmaken. Voor 1 november moeten we wel een plan maken wat we gaan doen als we deze doelstelling in 2020 niet halen. Maar ook dan is van afboeken nog helemaal geen sprake. We halen dan de onverkochte grond tijdelijk uit de markt, misschien zetten we er wel een zonnepark op.”