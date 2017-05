Ondernemershuis in Nijverdal feestelijk geopend

Beroep tegen blauwe zone in Nijverdal afgewezen

13 mei NIJVERDAL - De rechtbank in Zwolle heeft de verenigingen van eigenaren van de Hofmanshoek en d'Oale Drukkerieje deze week in het ongelijk gesteld. Deze bewoners van het centrum van Nijverdal waren in beroep gegaan tegen het besluit van de gemeenteraad om het betaald parkeren in de dorpskom af te schaffen en er een blauwe zone in te stellen.