Op straat gezette vrijwilliger uit Nijverdal maakt zich zorgen over kwaliteit ouderenvervoer

Het vrijwillige vervoer was meer dan twee ton waard en moest aanbesteed worden . Daarmee stijgen de kosten, maar hebben ook meer mensen een baan. Alleen verliezen vrijwilligers als Houthuijse daardoor wel hun zinvolle tijdsbesteding. Op 3 april werden de vrijwilligers bij elkaar geroepen door ZorgAccent-directeur Erik Vuurboom. Zijn boodschap kwam bij de meesten keihard aan. Houthuijse had al besloten het vrijwilligerswerk af te bouwen. "In december word ik 70 en op die leeftijd moet je niet meer achter het stuur van een busje kruipen. Je bent als chauffeur wel verantwoordelijk voor alle passagiers", zegt hij.

Vertrouwd gezicht

Toch vindt hij het heel erg. Hij maakt zich vooral zorgen over de ouderen die hij nu nog vervoert en vraagt zich af of een commerciële onderneming wel dezelfde kwaliteit kan bieden. "Het is voor de ouderen erg belangrijk dat ze een vertrouwd gezicht zien. Wij kennen hen en ook hun eigenaardigheden. Als vrijwilligers hebben wij de tijd om mensen bij de deur op te halen en nog te helpen bij het aantrekken van hun jas. En als iemand niet op tijd klaar is, komen we later toch gewoon weer terug. Ik denk niet dat een gewone taxi zo flexibel kan zijn."