Paasgroet Raad van Kerken

Het is bedoeld als een steuntje in de rug voor honderden inwoners , die het om uiteenlopende redenen niet makkelijk hebben. De paasgroet bestaat uit een paasbrood met een wenskaart om te laten zien dat zij tijdens deze feestdagen niet worden vergeten.

Het gaat om zo'n zevenhonderd broden, die volgende week woensdagochtend (12 april) door tientallen vrijwilligers in De Leerkamer in Hellendoorn worden ingepakt en gesorteerd. De meeste paasbroden gaan naar adressen, die al bekend zijn bij de Raad van Kerken in verband met de jaarlijkse kerstpakkettenactie voor de minima in Hellendoorn.