Politiek zet streep door parkeren op Haarler enk

Zo'n vijftien plekken in gemeente Hellendoorn geschikt voor windmolens

13:05 NIJVERDAL - Technisch gezien kunnen in de gemeente Hellendoorn op zo'n vijftien locaties windmolens worden geplaatst. Deze plekken bevinden zich vooral aan de dunbevolkte randen van de gemeente, met name in en bij Daarlerveen en aan de Haarlese en Holtense kant van de Sallandse Heuvelrug.