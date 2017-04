Proeven, smullen en genieten op z’n Twents in Hellendoorn

Het is het tweede jaar dat de FeelFood markt op Landgoed De Uitkijk wordt gehouden. Trok het evenement vorig jaar met vijftien standhouders bijna 2.000 bezoekers. Dit jaar met 35 aanbieders van Twentse lekkernijen verwacht Helen Kijftenbelt, eigenaar De Uitkijk, er ‘zeker meer’. „We hebben op diverse plaatsen de tellers hangen. Maar we worden vooral blij van de goede sfeer. Je ziet de mensen genieten.” Sinds twee jaar is Helen samen met haar man Lars eigenaar van het landgoed. „De locatie leent zich uitstekend voor een dergelijk evenement. En we wilden heel graag iets van een Preuvenement organiseren, in ieder geval geen gewone streekmarkt maar een soort outdoor proeverij. Ze zocht contact met AbelLife, bedenker van het project FeelFood, die fietsroutes ontwikkelt heeft langs allerlei eerlijke eetadresjes in Overijssel en daarmee lokale ondernemers, streekproducenten en consumenten bij elkaar brengt. En zo werd de FeelFood markt in Hellendoorn een feit.