Radio HOi nog steeds niet via ether te beluisteren

Bij de inbraak werden de zender met alle bijbehorende apparatuur gestolen. Er is nog geen nieuwe zender geplaatst. De radioprogramma's zijn sindsdien alleen nog via internet te ontvangen en inmiddels ook weer via de kabel (104.1), dankzij de medewerking van Ziggo bij het doorgeven van het internetsignaal.

Programmaleider Jaap Calkhoven zegt dat HOi weliswaar tegen diefstal verzekerd is, maar het nog steeds niet duidelijk is welk bedrag de verzekeringsmaatschappij gaat vergoeden. De kosten van een nieuwe zender met bijbehorende apparatuur schat hij op zo'n 5.000 euro. Calkhoven vertelt dat binnen de lokale omroep nu een discussie woedt over de vraag waar de nieuwe zender moet komen.

Discussie

Vandaar dat HOi ook serieus naar andere locaties kijken. Misschien kan de zender worden opgehangen in een telecommast of aan een hoge schoorsteen of kan een plekje worden gevonden op het dak van een hoog gebouw? Calkhoven zegt dat tot nu toe vier of vijf locaties in Nijverdal zijn bekeken. Uitgangspunt daarbij is dat het bereik in de hele gemeente Hellendoorn gegarandeerd moet blijven. Maak ook aan het installeren van de nieuwe zender op een andere locatie kleven kosten. Daarbij komt dat het Agentschap Telecom toestemming moet geven om vanaf die nieuwe plek uit te zenden. En zoiets neemt de nodige tijd in beslag.