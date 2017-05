'Regge was destijds de A1 van deze tijd'

De regionale Stichting Enterse Zomp wil de basisschoolleerlingen in de gemeente Hellendoorn informeren over de zompenvaart en het grote belang van de Regge voor de Twentse economie. Want zo stelt de stichting: 'Zo'n 200 jaar geleden was de Regge wat nu de A1 is...' Destijds maakte de Nederlandse Handel Maatschappij (NHM) volop gebruik van dit riviertje om haar goederen westwaarts te vervoeren. En daarvoor werd met name gebruik gemaakt van een vrachtschip met een geringe diepgang, de zomp.

De zomp is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van het dorp Enter. Ooit stonden daar zelfs drie scheepswerven en op het hoogtepunt van de zompenvaart voeren zo'n 120 Enterse zompen over de Regge. Om dit stukje Twentse historie niet verloren te laten gaan heeft de Stichting Enterse Zomp enkele jaren geleden al een speciaal lesprogramma gemaakt voor de groepen 5 en 6 van de basisschool. Dat is eerder al gebruikt op basisscholen in Rijssen en Enter, omdat daar ligplaatsen van de Enterse zomp zijn. Nu zijn Hellendoorn en Nijverdal aan de beurt.

De leerlingen van groep 6 van de rooms-katholieke basisschool Sint Sebastianus aan de Bibenstraat werden deze week verrast met een bezoekje van bestuurslid Johan Hegeman van de eerder genoemde regionale stichting en zompenschipper Wim Nijmeijer, die zich voor deze gelegenheid ook als zodanig had uitgedost. Ze hadden een eikenhouten scheepskist bij zich, die was gevuld met allerlei producten die in het verleden door de zomp werden vervoerd. Er zat onder meer turf, hout, katoen, linnen, Bentheimer zandsteen, lijnolie en eieren in de leskist.