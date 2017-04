Reggewoon: nieuwe klus voor John Olde Olthof

Olde Olthof omschrijft zichzelf als een echte Almeloër, trotse Tukker en een fervent Heraclied. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen en loopt graag hard om zijn hoofd leeg te maken en nieuwe energie op te doen. In oktober wil hij de halve marathon in het Spaanse Bilbao lopen, binnen de twee uur. Hij vindt het fijn na elf jaar weer in Twente aan de slag te kunnen en ook nog in een nieuwe sector.