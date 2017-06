Reünie College Noetsele in Nijverdal feest der herkenning

NIJVERDAL - Het oorspronkelijke schoolgebouw aan de Noetselerbergweg 20 in Nijverdal is geen lang leven meer beschoren en daarom was het hoog tijd voor een reünie. Die wordt komende zaterdag gehouden. Alle oud-leerlingen die vanaf 1973 op College Noetsele en later Reggesteyn Noetselerbergweg hebben gezeten, zijn welkom.

Aanmelden

Wiskundedocent Erik Borghuis, lid van de reüniecommissie, verheugt zich op 'de grote dag'. "We hebben al 450 aanmeldingen, maar ik denk dat het er nog wel meer worden. Mensen kunnen zich nog tot en met vrijdag opgeven."

Natuurkunde

De oud-leerlingen komen zaterdag misschien wel oog in oog te staan met voormalig natuurkundedocent Bob van Leeuwen. Hij verwelkomde zijn klassen met een vrolijk 'goedemorgen boppers'. Borghuis: "Dat vond ik mooi. Ik moet natuurlijk wel een beetje positief blijven... Hij loenst wat met zijn ene oog. Wanneer hij iemand achter in de klas aanwees, wisten we nooit wie hij bedoelde."

Bruine tegeltjes

Het schoolgebouw uit 1973 is bijna niet veranderd. Dat maakt dat herinneringen misschien nog sneller weer naar boven komen. Alleen de noodlokalen die er in de jaren 80 staan, zijn later vervangen door nieuwbouw. De bruine tegeltjes op de vloer liggen er nog en de aula ziet er nog steeds hetzelfde uit.

Nico Smith (48) heeft zijn klasgenoten van College Noetsele (nu CSG Reggesteyn) allemaal uit het oog verloren. Hij hoopt ze weer te zien op de reünie. Smith doet in 1985 examen voor havo en twee jaar later voor vwo. De oud-Nijverdaller woont tegenwoordig in Bennekom. Na enig speurwerk heeft hij drie zwart-wit klassefoto's teruggevonden. "Ik weet van lang niet iedereen meer de achternaam", vertelt hij. "Dat komt ook omdat ik na de middelbare school meteen ben weggegaan uit Nijverdal. Ik ging op mijn negentiende voor twee jaar naar de bijbelschool in Rockanje."

www.reuniecollegenoetsele.nl