Samenwerking De Burg en De Hoge Es in Nijverdal

Nieuwe biljartclub in Hellendoorn

2 juni HELLENDOORN - In café De Gezelligeit (Bibenstraat 40) is de nieuwe gelijknamige biljartvereniging opgericht. De nieuwe biljartclub is feitelijk ontstaan uit de fusie van De Ster (1952) en De Tonne (1962), die al heel wat jaren meedraaiden in de competitie van biljartbond Ons Genoegen.