Van Mohamed Salah B.M. wordt vermoed dat hij gestoord is. De Tunesiër uit Deventer zou zich op 20 februari in Nijverdal hebben vergrepen aan een jonge vrouw uit de IJsselstad. Drie Almelose rechters vinden dat hij onderzocht moet worden in het Pieter Baan Centrum, de gesloten justitiekliniek.

Onder dreiging verkracht

De Afrikaan staat terecht voor drie feiten. Hij wordt verdacht van een poging doodslag. Hij zou de vrouw met een schroevendraaier in het gezicht of hoofd hebben willen steken, is de verdenking. Onder dreiging van de schroevendraaier zou hij haar in een auto hebben verkracht. De portieren zaten mogelijk op slot. Ten derde zou hij de vrouw hebben bedreigd. Hij was in staat haar te vermoorden, zou hij hebben gezegd.