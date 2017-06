Strongmanrun pleit voor invoering keurmerk voor obstakelraces

Dat zegt mede-organisator van de obstakelrun Marian Freriks, na het dramatische ongeluk afgelopen weekeinde in Venlo. "Zo'n ongeluk zet je toch weer op scherp." In Venlo kwam een 29-jarige vrouw om het leven , nadat zij van een 7 meter hoge glijbaan de Maas in was gegleden. Een andere deelnemer viel bovenop haar. Onderzoek moet uitwijzen of de organisatie steken heeft laten vallen; de politie gaat daar nog niet van uit.

Regelgeving

Freriks kan geen oordeel geven over de situatie in Venlo, maar denkt wel dat het hoog tijd wordt voor betere regelgeving. Met name omdat het aantal runs explosief groeit, zonder dat er landelijke veiligheidseisen bestaan. In 2012 waren er in Nederland nog maar vijf obstakelraces. Vorig jaar waren het er al meer dan 120, met in totaal meer dan 200.000 deelnemers en de groei zet nog door.

Skyfall

Hellendoorn had tot vorig jaar ook een superglijbaan als een van de tophindernissen, de Skyfall. Bij de deelnemers ook een heel populair onderdeel. In 2015 liepen daar bij de landing in een modderbad circa zes deelnemers een enkelblessure op. Door regenval voorafgaand aan de wedstrijd was de bodem instabiel geworden. Hierdoor waren het einddeel van de glijbaan en de bodem van de uitglijbak verzakt. Voor het jaar erop zijn daartegen maatregelen genomen.

Volgens Frerik was de Skyfall absoluut veilig. "De situatie met Venlo en onze slide is ook totaal onvergelijkbaar." Die in Venlo was hoger en had onderaan een knik, waardoor de deelnemers de rivier in werden gelanceerd met een vrije val. De glijbaan in Hellendoorn was niet zo stijl en had geen knik en evenmin een vrije val; deelnemers gleden een modderige waterbak in.