Subsidie HOi niet langer vanzelfsprekend

Of HOi in de toekomst nog wel subsidie van de gemeente Hellendoorn krijgt en zo ja welk bedrag is sterk afhankelijk van het plan dat deze lokale omroep voor 1 juli moet inleveren. Hierin staat de geplande regionale samenwerking met de lokale omroepen in de buurgemeenten Wierden (Regio FM), Rijssen-Holten (Radio 350) en Twenterand (Delta FM) per 1 januari centraal.