'Talentontwikkeling' en 'Kennishuis' nieuwe projecten ZINiN Hellendoorn'

Kennishuis

Bezuinigingen

ZINiN bestiert behalve het theater ook de bibliotheken in de gemeente en het Toeristisch Bureau. Het voormalige Spoortheater, de Culturele Raad en de bibliotheek zijn tien jaar geleden in een organisatie opgegaan. "In 2012 kregen we grote bezuinigingen op ons dak. Die hebben we tot en met 2015 over een aantal jaren kunnen uitsmeren, maar daarbij hebben we behoorlijk wat moeten inleveren. Het werk dat we doen wordt vaak als normaal beschouwd, maar als wij zouden wegvallen, wordt het minder leuk in de gemeente Hellendoorn. We hebben gelukkig geen reden om te denken dat er binnenkort weer extra bezuinigingen aankomen."