Tientallen huizen zonder water in Nijverdal door leidingbreuk

In Hellendoorn gaat nog teveel gft in grijze bak

26 mei NIJVERDAL - Inwoners van de gemeente Hellendoorn gooien nog steeds erg veel groente-, fruit- en tuinafval (gft) in de grijze container voor het restafval in plaats van in de hiervoor bestemde groene bak. Dat blijkt uit een reeks sorteerproeven van de gemeente, waarbij vorige maand in diverse straten de inhoud van zo'n 40 containers is onderzocht.