Toch subsidie voor kinderboerderij Nijverdal

Het college staat positief tegenover de komst van een kinderboerderij. Het stelde vorig jaar een stuk grond aan weerszijden van de Lijsterweg beschikbaar voor het symbolische bedrag van 1 euro, maar maakte gelijk duidelijk verder geen gemeentelijk geld in dit particuliere initiatief te willen steken. Maar die opstelling is nu ineens radicaal veranderd, want het college is bereid drie projecten financieel te steunen, zodat ze een goede kans maken om via het Leader-programma een veelvoud van die gemeentelijke subsidie binnen te halen.