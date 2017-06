Trea Pierik uit Nijverdal is verzot op roken

Trea Pierik is verzot op roken. Ze kan al twaalf jaar nauwelijks zonder. De Nijverdalse rookt heel wat af. Bovenal lekkere, vette paling. Of zalm. Maar net zo lief vlees als kipfilet en beenham. En op z'n tijd schuift Pierik een stukje kaas in haar rookoven.

De hobby neemt steeds serieuzere vormen aan. Want ze wil haar liefde voor gerookt voedsel graag delen. Delen met zoveel mogelijk mensen. Thuis mist ze de ruimte. Het buitengebied biedt uitkomst. Marle om precies te zijn. Daar werkte Pierik de afgelopen twee jaar samen met haar man Rudy gestaag aan de verwezenlijking van haar droom. Een eigen rokerij. Waar voortaan op vrijdag en zaterdag liefhebbers kunnen aanschuiven. Zowel voor de lunch als een eenvoudig hapje. Gerookt uiteraard.

De locatie is best bijzonder. De rokerij is namelijk gevestigd in de voormalige zondagsschool aan de Hammerweg, in de volksmond bekend als het 'zondagsschooltje'. Vanaf eind negentiende eeuw tot medio jaren zestig maakten jonge Marlenaren er kennis met de Bijbel, terwijl de ouders ter kerke gingen. "Het is rond 1898 gebouwd. Allereerst van hout", weet Pierik. "Eind jaren twintig bleek het hout echter grotendeels verrot en is een nieuwe school opgetrokken uit steen." In de afgelopen periode lopen regelmatig buurtbewoners even binnen, om een glimp op te vangen van de werkzaamheden. "Best veel zijn hier naar de zondagsschool geweest."

In ere hersteld

Trea en Rudy Pierik hebben er van alles aan gedaan om het gebouwtje de sfeer van toen te laten ademen. Zo doet het interieur denken aan een klaslokaal. Alles klopt. De versiersels bij de ramen. Het houten plafond. Een monsterklus, want veel is er twee jaar terug niet van over als het gebouw wordt gekocht. "Toen de zondagsschool verdween, zijn er verschillende gebruikers geweest. Er is brood gesneden en er hebben jaren fietsen in gestaan voor de verkoop. Maar de laatste jaren deed het gebouw meer dienst als een schuurtje dan wat anders. Dat was wel te zien toen we hier aan de slag gingen. Het bleek erg verwaarloosd", legt de onderneemster uit.

Een aantal dingen weet het stel te behouden. "Toen we de plafondlaag verwijderden, bleek het originele houten plafond daar nog onder te zitten. Dat plafond zie je nu weer, al hebben we het natuurlijk wel opgeknapt en geel geschilderd." Ook is de ruimte uitgebreid. Aan de achterzijde van het pand is een stuk bijgebouwd. "Dat kostte tijd en moeite. Het gebouwtje is een gemeentelijk monument, dus moet je aan allerlei regels voldoen, voor je daadwerkelijk wat mag opknappen of bijbouwen."

Splinternieuw

De klus is inmiddels grotendeels geklaard. Een gereedschapskist verraadt dat er zo nu en dan nog wel wat gebeurt, maar zowel interieur als exterieur oogt splinternieuw. Wie binnentreedt, ziet aan de rechterzijde de vitrine. Vol met gerookte producten. Gedurende de openingstijden zal er in de Rokerij Marle volop worden gerookt.

In haar vrije tijd rookt Trea Pierik tevens graag thuis. Als ze die tijd heeft, want naast alle activiteiten in Marle runt ze eveneens het bedrijf Kluissafes in Nijverdal. Hiermee verkoopt ze, zoals de naam al doet vermoeden, kluizen en brandkasten. "Het idee om de rokerij serieuzer aan te pakken is daar grappig genoeg ontstaan. Op een dag kwam een jager in de zaak. Ik had toen al enige tijd een rookoven in de etalage van de winkel staan. De jager vroeg me daar expliciet naar, want hij wilde zijn zelfgeschoten vlees roken. Toen bedacht ik dat er misschien wel wat meer toekomst in dat roken zou zitten."

Palingroker

De hobby ontstond twaalf jaar geleden in Belt-Schutsloot, een dorp nabij Giethoorn. "Daar zijn veel palingrokers actief. In zekere zin ben ik toen bij zo'n palingroker in de kost gegaan. Allereerst om te leren hoe ik het beste palingen kon vangen. Maar voor ik het wist, had ik mijn eerste rookton. Van daaruit is de hobby gegroeid naar andere vis- en vleessoorten. Voor ik hier in Marle aan de slag ging, rookte ik producten vooral voor onszelf en wat vrienden en bekenden. Langzamerhand begon ik wat gerookt voedsel te verkopen."

Koud en warm

Pierik legt uit dat er verschillende manieren van roken bestaan. "Je kunt warm en koud roken. Warm roken is het eenvoudigst. Dat gebeurt gewoon in de rookoven op hoge temperatuur. Maar bijvoorbeeld zalm wordt veelal koud gerookt."

Koud roken gebeurt bij een temperatuur lager dan 25 graden. "Zo rook ik de zalm op 7 graden. Op één plek in de ruimte heeft de verbranding van de houtsnippers plaats en elders in de kamer ligt het product. De rook verplaatst zich in dit geval via een buis en in die buis koelt de rook af. Daarom kun je in de winter het beste koud roken, want dan ligt de temperatuur sowieso laag. Doe je dat niet, dan moet je de buis kunstmatig koelen." Naast temperatuur speelt een factor als houtsoort een belangrijke rol. "Dat heeft invloed op de kleur van het product en in mindere mate op de smaak", vertelt Pierik.

De resultaten van de verschillende rookmethodes zijn vanaf vrijdag om 16.30 uur te proeven. Dan is de officiële opening van Rokerij Marle. Burgemeester Anneke Raven verricht het openingsmoment.

Meer info: www.rokerijmarle.nl