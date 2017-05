Veerle uit Nijverdal kan niet wachten op het avontuur in Amerika

NIJVERDAL - Veerle van Eerd (17 jaar) gaat na haar havo-eindexamen een jaar naar high school in de Verenigde Staten. Ze wil andere werelden ontdekken. ,,En in sociaal opzicht meer open en spontaan zijn in groepen mensen.''

De hang naar avontuur zat er al vroeg in bij de leerlinge van christelijke scholengemeenschap Reggesteyn, locatie Noetsele in Nijverdal. Al in de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs. De onderbouw deed Veerle op de kleine school Puis X in Rijssen. "Dat was een kleinschalige school met twee tot driehonderd leerlingen. Leuk, maar voor mij was het ook beklemmend. Je moest in de pas lopen met wat de rest van de school deed. Anders viel je snel buiten de boot."

Buitenlandtrip

"Toen ik de overstap maakte naar de bovenbouw in Nijverdal, ging er een wereld voor me open. Ik durf daar nu kleding te dragen, die anderen niet snel zouden dragen. Een Mom Jeans bijvoorbeeld. Dat is zo'n hoge, losser vallende broek. De mijne heeft pailletten met twee verschillende kleuren.''

Op Pius X bedacht Veerle dat ze een tussenjaar wilde doen op een school in het buitenland. "Maar dat mocht niet van school. Ik was teleurgesteld. Ik denk dat ze bang waren dat ik door mijn buitenlandtrip het vierde jaar niet zou halen."

Volwassen worden

"Als alternatief deed ik een taalcursus Engels van drie weken in Engeland. Nu komt dat langere, buitenlandavontuur er alsnog. Mijn aanmelding voor de high school loopt via de non-profitorganisatie American Field Service. We zoeken nog een gastgezin. Ik wil daar extra kennis opdoen, de cultuur leren kennen en ook in sociaal opzicht meer volwassen worden. In groepen mensen beter mezelf durven zijn bijvoorbeeld.''

Goede hoop