Verkeersoverlast gemeente Hellendoorn door werk aan riool

'Ondernemers u bent welkom in Nijverdal'

3 april NIJVERDAL - „We moeten nu dus wel gaan verkopen, ondernemers u bent welkom in Hellendoorn”, zegt wethouder Anja van den Dolder van economische zaken. Met deze opmerking reageert zij op de afspraken, die de provincie Overijssel en dertien Twentse gemeenten hebben gemaakt over het terugdringen van het overschot aan bedrijventerreinen in de provincie.