Voor tweede keer rijbewijs ingenomen op Ligtenbergerweg Nijverdal

Toch subsidie voor kinderboerderij Nijverdal

19 april NIJVERDAL - De gemeente Hellendoorn gaat de vestiging van een kinderboerderij aan de rand van bedrijventerrein 't Lochter in Nijverdal alsnog subsidiëren. Via een omweg, dat wel. Een kwestie van 'boerenslimheid', die veel weerstand opriep in de raad.