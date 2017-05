Voorjaarsmarkt op fruitgaard in Nijverdal

NIJVERDAL - Stichting Country Fruit en voedselbos Jipkesforest houden zondag 7 mei een Voorjaarsmarkt op het terrein van zorgkwekerij Country Winery in Nijverdal. In de fruitgaard aan de Jipkesbeltweg 42 zijn van 11.00 tot 16.30 uur allerlei kramen vol voorjaarsproducten te vinden. Vooral veel planten voor moestuin en voedselbos, aangezien mei een uitstekende maand is om de tuin vol te planten. Hobbytuinders kunnen hun eigen zaden en planten proberen aan de man te brengen. Daarvoor krijgen ze een gratis tafel. Ook is er een rondleiding door de voedselbostuin met informatie over de aanleg ervan.