Weinig animo voor Nijverdalse voorjaarsmarkt

„Ik ben zes weken geleden voor mezelf begonnen. Ik heb al jaren een terrein van zo'n 6.000 vierkante meter aan de Veenweg, waar ik kerstbomen kweek. Het is mijn bedoeling de helft van dat terrein te veranderen in een biologische moestuin, waar op een duurzame manier groenten en aardappelen worden geteeld. Dat betekent dus zonder bestrijdingsmiddelen en met de toevoeging van mineralen en micro-organismen. Ik verwacht dat het een succes wordt, want Nijverdal heeft nog geen groenteboer die geheel op duurzame wijze teelt”, aldus Wolterink.

Naast hem staat Boudewijn ('Bouwie') Geenman, die het festival The Living Village promoot. Hij heeft alle tijd appjes uit de hele wereld te lezen en te beantwoorden. Hij heeft nog meer dan genoeg flyers liggen om uit te delen. „Neem maar een stuk of wat mee hoor”, klinkt het vrolijk uit zijn mond, want 'Bouwie' weet uit ervaring dat het nooit erg druk wordt op deze voorjaarsmarkt. „Van 18 tot en met 21 wordt dit festival gehouden in Dalfsen op een terrein aan de Vecht . We hopen op 5.000 bezoekers en hebben nu al 1.250 kaarten verkocht. Dat aantal neemt deze middag in Nijverdal zeker niet veel verder toe.