Wilma (13) uit Nijverdal moet getuigen over seks met oudere jongen (19)

Vast staat Wilma en Thom medio juli 2016 gemeenschap hadden. Daar is volgens officier van justitie Chun Yan Huang geen discussie over. Maar waar zij hem verkrachting verwijt, vindt zijn advocaat Ivo Rigter dat sprake was van vrijwillige seks van beiden. Hij vroeg drie Almelose rechters Wilma als getuige te mogen horen. Met succes, de rechtbank willigde dat verzoek in.

Laag IQ

Het Openbaar Ministerie verzette zich fel tegen het opnieuw ondervragen van het meisje, dat inmiddels 14 jaar is. Aanklaagster Huang wees erop dat Wilma een laag IQ heeft, bijzonder onderwijs volgt en meerdere beperkingen heeft. Zij is al eerder door de recherche gehoord, in de kindvriendelijke studio in Nijverdal. ,,Dit is geen gewone getuige.''