Wim Slooijer lid van verdienste Fysion Nijverdal

Onder luid applaus ontving hij de oorkonde uit handen van voorzitter Edwin Hartgers. Slooijer is al sinds 1982 actief als jurylid in zowel het heren- als damesturnen als bij de springgroepen. Bovendien was hij tien jaar bestuurslid van gymnastiekclub OKK (algemeen bestuurslid en secretaris), dat vijf jaar geleden met GVN fuseerde tot Fysion Nijverdal. In zijn OKK-tijd was hij bovendien als vrijwilliger betrokken bij het organiseren van tal van evenementen.