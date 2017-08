Zware eis tegen man (34) die gepensioneerd stel aanreed in Hellendoorn

In zijn eentje loopt Otto B. dinsdag de Almelose rechtszaal binnen. Aan zijn zijde geen advocaat. Als de rechter vraagt naar de beweegredenen achter die keuze, is B. schuldbewust. "Ik heb die dag een fout gemaakt. Daar kan een advocaat niets aan veranderen."

Remmen

De 34-jarige Zwollenaar rijdt op maandag 16 mei 2016 in een bestelbus van zijn werk over de Zuidelijke Kanaaldijk in Hellendoorn. Hij kent de weg goed, want hij rijdt er ook altijd langs als hij op bezoek gaat bij zijn broer. Met een snelheid van circa 55 kilometer per uur nadert hij de kruising met de Hammerweg.