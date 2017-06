Hengelo maakt zich op voor FBK Games

Politie op zoek naar 3 mannen na poging tot inbraak in Hengelo

5 juni HENGELO / BORNE -Bij een bedrijf aan de Zilverstraat in Hengelo is in de nacht van zondag op maandag geprobeerd in te breken. De politie heeft een groot onderzoek ingesteld, omdat de drie nog voortvluchtige verdachten ook worden verdacht van inbraken elders in Hengelo en Borne.