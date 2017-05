Lange file op A1 tussen Hengelo en Rijssen weer opgelost

Twentekanaal als oplossing tegen de files

6:13 HENGELO - De komende jaren kunnen grotere schepen over het Twentekanaal. Daarmee wordt het vervoer over water goedkoper. Het moet er toe leiden dat veel vrachtwagens van de A1 worden gehaald. Vorig jaar zijn omgerekend 358.000 vrachtwagens met bulk (zand, veevoer, zout, olie) en containers via het Twentekanaal vervoerd. In 2021 groeit dat aantal met 233.000 vrachtwagens tot 591.000, is de verwachting van het Twentse bedrijfsleven.