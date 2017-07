Bram Castro wil na drie jaar Almelo weer bij gezin zijn

Net voor de eerste training van Heracles zondag begon, nam Bram Castro toch vrij onverwacht afscheid van de spelers, de trainers en de directie. ,,Ik vond het echt moeilijk’’, zegt hij. De Belgische doelman is op weg naar huis, naast hem zit zijn vriendin Lien. Zij en de kinderen zijn de belangrijkste reden dat hij heeft gekozen voor AA Gent. ,,We kunnen elkaar nu weer veel vaker zien.’’ Het gescheiden leven - hij in Almelo en zijn gezin in België - begon te wringen. ,,Het werd steeds moeilijker.’’

Op tijd

Het trainingscomplex van Gent is een uur en tien minuten rijden van zijn huis in Kortessem. ,,Ik neem daar een appartement, maar kan nu drie of vier keer per week naar huis. Lien en de kinderen kunnen in het weekeinde komen. Ze heeft een eigen kinderkledingzaak, die gaat om zes uur dicht op zaterdag, dan is ze op tijd voor de wedstrijd. Naar Almelo rijden, redde ze niet. Dan kwam ze aan als de wedstrijd was afgelopen.’’

Druk programma