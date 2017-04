Bruns en Te Wierik showen nieuwe schoenen, geluksmoment Plattel

Red Bull wil Nederlandse club. FC Twente of Heracles Almelo in beeld?

3 april ENSCHEDE/ALMELO – Red Bull heeft interesse in overname van een Nederlandse club. Dat zei Jan Smilde, directeur Red Bull Nederland, maandag bij BNR. Red Bull is al eigenaar van vier voetbalclubs: RB Leipzig (Duitsland), Red Bull Salzburg (Oostenrijk), Red Bull Brasil en New York Red Bulls. Jan Smilde wil ook graag een Nederlandse club ‘vleugels geven’.