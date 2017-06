Bruns kiest voor nummer 10 bij Vitesse

Geen nummer 4

Een nummer dat Bruns in ieder geval niet kon kiezen bij zijn nieuwe werkgever, is rugnummer 4. Bij Vitesse draagt niemand in de selectie dat nummer. Dat is voor eeuwig het nummer van clubheld Theo Bos, die in 2013 is overleden. Van de markante Vitessenaar is een standbeeld neergezet op trainingsaccommodatie Papendal. Er is in het GelreDome ook een tribune vernoemd naar Theo Bos.