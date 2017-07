Castro keert terug naar Heracles na afketsen transfer AA Gent

Almelose selectie klaar voor Heracles: 'Onder tien blijven is het doel'

10:00 ALMELO - Voor Heracles is het de eerste wedstrijd van het seizoen. Zaterdag, op het Almeloos Feestje, zullen de nieuwkomers hun eerste minuten maken. Maar ook de Almelose selectie is er klaar voor. Die ploeg is al sinds 27 juni in training. 'Niet in de dubbele cijfers lopen', luidt het doel.