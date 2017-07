De fysiektrainer 3.0 meet alles: van sprints tot stress

De Ipad en hij zijn onafscheidelijk. Colin de Graaf (24) kan er alles op aflezen: Hoeveel hebben de spelers van Heracles gelopen, hoeveel sprintjes getrokken, hoe zit het met hun hartslag? Hoe voelen ze zich vandaag? Onophoudelijk veel data, om elke speler zo individueel mogelijk te bedienen.

De Graaf is performance trainer van Heracles, fysiektrainer dekt de lading niet, vindt hij. Het vak omhelst veel meer dan een uur in het krachthonk of een conditietraining. De club heeft nieuw meetapparatuur aangeschaft, hij kan er alle data vanaf lezen. Als de trainingen voorbij zijn en de spelers op de bank liggen, bestudeert hij de gegevens. Hij krijgt er nooit genoeg van.

Volledig scherm Colin de Graaf (links) in gesprek met trainer John Stegeman. © Lars Smook

,,Naast de objectieve data, vullen de spelers elke ochtend in hoe ze geslapen hebben of ze spierpijn hebben, stress ervaren en wat hun stemming is. Dat zijn geen absolute waardes. Aan de hand van alle metingen bouwen we een database op. Die gebruiken we onder meer om de intensiteit van de training te bepalen’’, zegt de ‘fysiektrainer’ 3.0. Hij laat ook periodiek het bloed van de voetballers testen, dat gebeurde eens per jaar. ,,Daar passen we de voeding op aan.’’