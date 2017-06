Deal is done: Hoogma voor 4 jaar naar Hoffenheim

Heracles maakt niet bekend hoeveel geld er met de transfer is gemoeid, maar het betreft hier een miljoenendeal. Hoogma had nog een contract tot en met 2019 in Almelo.

Handtekening

Hoogma is inmiddels gekeurd in Hoffenheim en heeft in het bijzijn van zijn familie z’n handtekening gezet bij de club waar oud-FC Twente-trainer Alfred Schreuder werkzaam is als assistent. Bij Hoffenheim speelt ook de voormalige spits van Heracles Mark Uth.

Met de droomtransfer naar de Bundesliga treedt Hoogma in de voetsporen van zijn vader Nico-Jan , die tussen 1998 en 2004 speelde voor HSV. Saillant detail is dat vader Hoogma als directeur van Heracles nauw betrokken was bij de overgang naar Hoffenheim, dat al 10 jaar onafgebroken op het hoogste niveau speelt.

Miljardair

Hoffenheim is een dorpje tussen Frankfurt en Stuttgart dat slechts 3200 inwoners telt. Het is te danken aan de miljardair Dietmar Hopp dat dit vlekje inmiddels is uitgegroeid tot een moderne club die niet meer weg te denken is uit de Bundesliga. Hopp is afkomstig uit Hoffenheim en geldt als een van de rijkste inwoners van Duitsland.

De linksbenig centrale verdediger Justin Hoogma maakt tot dusverre een bliksemcarrière door, want de jonge Oldenzaler heeft pas een volledig seizoen in de eredivisie erop zitten. Op 6 maart 2016 maakte hij in de uitwedstrijd tegen NEC (1-0) op zeventienjarige leeftijd zijn debuut voor het Heracles. Het afgelopen seizoen miste hij geen minuut bij de Almelose club.

Nagelsmann