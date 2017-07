'Doctor Smit' heeft respect voor prestaties van Heracles

Marnix, hoe gaat het?

"Goed. Ik woon tegenwoordig in Enschede en werk als teamleider bij subsidieadviesbureau Vindsubsidies. Dat is heel wat anders dan voetbal, hè?"

Inderdaad. Je studeerde tijdens je voetbalcarrière al af aan de Universiteit Twente en promoveerde in 2010 tot doctor. Is dat belangrijk voor je?

"Ik wilde er tijdens mijn voetballoopbaan zeker wat bij doen. Voor mij was het een mooie combinatie. Zo kon ik naast het fysieke trainen bij Heracles ook ‘trainen’ op de universiteit, maar dan met mijn hoofd."

Quote Het is erg knap om met beperkte middelen zo constant te presteren Marnix Smit Zijn er overeenkomsten tussen je huidige en je sportieve carrière?

"Haha, dat zijn twee compleet verschillende werelden. Het zijn wel beide leuke bedrijven met veel voetballiefhebbers, alleen zijn ze hier niet allemaal voor de goede club.. Daarnaast moeten we ook hier als een team presteren en samenwerken aan een project."

259 officiële duels speelde je voor Heracles. Wat was het hoogtepunt?

"Zeker het kampioenschap in 2005, maar ook het eerste jaar in de eredivisie. Het was fantastisch om toen die stap te maken. Nu is Heracles een stabiele eredivisionist. Het is erg knap om met beperkte middelen zo constant te presteren. In al die jaren hebben ze nog geen enkele keer nacompetitie gespeeld, ondanks een relatief lage begroting. Dat vind ik zeker niet vanzelfsprekend."

Het stuk gaat verder onder de foto.

Volledig scherm In duel met Marc-Antoine Fortuné van FC Utrecht. © Marco Hofst¿ Fotografie Australiering 31 3823 XK Amersfoort 033-4563850 06-54267189 Fax: 0842230815 mailto:info@marcohofste.nl

Wat verwacht je van komend seizoen?

"Ik ben vooral erg benieuwd. Er vinden veel wisselingen plaats van dragende spelers. Denk bijvoorbeeld aan Te Wierik, Castro, Bruns en Hoogma. Ook Armenteros zal wel vertrekken. Daarbij komt dat voorzitter Jan Smit ermee gestopt is. Hij stond weliswaar niet in het veld, maar was wel erg aanwezig en een drijvende factor. Om die reden vind ik het een goede zaak dat de technische staf in tact is gebleven. Zo blijft de clubcultuur bewaard."

Ben je nog vaak in het stadion te vinden?

"Ja, ik kom er graag. Thuisduels probeer ik sowieso te bezoeken."

En trap je zelf nog wel eens een balletje?

"Na mijn profcarrière heb ik nog een paar jaar bij SVZW in Wierden gevoetbald, maar daarna ben ik gestopt. Wel voetbal ik af en toe een wedstrijdje met Oud-Heracles. Het blijft toch het mooiste spelletje."