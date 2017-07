Dubbel gevoel bij vertrek Castro

ALMELO - Het vertrek van doelman Bram Castro naar AA Gent is een hard gelag voor Heracles. De Belg was een sterkhouder in het team van trainer John Stegeman en is de zoveelste basisspeler die vertrekt.

Robin Gosens (Bergamo), Justin Hoogma (Hoffenheim), Mike te Wierik (FC Groningen) en Thomas Bruns (Vitesse) gingen hem voor. ,,Het is nooit leuk’’, zegt Stegeman na de eerste training op het kunstgras van ON. ,,Bram was belangrijk voor ons. Maar vanuit menselijk oogpunt snappen we het natuurlijk, hij wil vaker bij zijn gezin zijn. We krijgen ook een transfersom, dat is mooi. Ik zit er dubbel in.''

Compliment

,,We kijken nu rustig om ons heen naar een nieuwe keeper en gaan voorlopig verder met Michael Brouwer en Harm Zeinstra.’’ Dat er zoveel spelers vertrokken zijn, heeft twee kanten, vindt hij. ,,Het is een compliment, betekent dat we goed hebben gepresteerd. Maar als trainer wil je ook wel eens door bouwen.’’

Heracles wil naast een nieuwe doelman ook nog een linksback toevoegen aan de selectie. ,,Het middenveld is goed genoeg bezet. We hebben Jamiro Monteiro aangetrokken. Reuven Niemeijer en Peter van Ooijen zijn goed bezig, als je nieuwe spelers toevoegt, blokkeer je wellicht hun ontwikkeling. De tijd zal leren of we meer middenvelders nodig hebben.’’

Armenteros