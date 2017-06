Fledderus stopt als voetballer en gaat verder in directie Heracles

Fledderus was twee periodes als actieve voetballer verbonden aan Heracles: van 2008 tot 2011. Na een avontuur in Kerkrade keerde hij in 2014 terug in Almelo. De laatste jaren was hij aanvoerder van de selectie van John Stegeman.



Het laatste seizoen van de middenvelder stond in het teken van het revalideren na een zware blessure aan zijn kruisband. De laatste wedstrijden kwam hij wel weer in actie en droeg hij de aanvoerdersband tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen in de Kuip. De kampioenswedstrijd van Feyenoord blijkt nu dus ook Fledderus laatste als voetballer.