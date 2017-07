Het wordt druk op het trainingsveld bij Heracles

Kristoffer Peterson onderging tijdens de vakantie een knie-operatie, maar lijkt fit genoeg om de training te hervatten. Dat geldt ook voor Brandley Kuwas die een scheurtje in de meniscus had. Samuel Armenteros en Jamiro Monteiro keerden vrijdag terug van hun vakantie.

Castro

Dan is er natuurlijk nog doelman Bram Castro, die zijn transfer naar AA Gent zag afketsen. Als het aan Stegeman ligt, wordt hij niet alsnog verkocht en blijft hij dus bij Heracles. ,,Ik denk dat dit een unieke mogelijkheid was voor hem, er waren meerdere redenen om hem naar Gent te laten gaan.'' Castro zou terug gaan naar zijn gezin en de Belgische club zou een transfersom betalen.

,,Maar het is niet zo dat Bram te koop staat. En het is ook niet wenselijk dat het de ene keer wel is en de andere keer niet. Wij moeten ook verder. Ik ga maandag met hem zitten, dan praten we er verder over'', aldus de trainer.

Proefspelers

Stegeman is tevreden over de proefspelers Niels Leemhuis van Quick'20 en Sebastian Jakubiak van het Duitse Rödinghausen. ,,De eerste indruk is goed, ik ben wel tevreden.'' Of dat ook betekent dat er een contract voor de twee klaar ligt, is volgens hem nog te vroeg. ,, Ze zijn twee weken op proef en er is een week voorbij.''