Hoogma: 'Nergens zijn de tv-gelden zo slecht verdeeld als in Nederland'

Volgens Nico-Jan Hoogma bestaat de discussie over wel of geen kunstgras uit twee delen: de technische kant en de bedrijfsmatige kant. De Heracles-directeur draait er niet om heen, als voetbalman houdt hij het meest van gewoon gras. Maar dan wel een ultieme mat, zoals die in De Kuip. ,,Als alle clubs financieel de mogelijkheid zouden krijgen om een veld neer te leggen als in De Kuip, dan zeg ik: graag, dat moeten we doen, maar dat is niet zo. We kunnen de commerciële kant niet uit het oog verliezen. We moeten een club runnen.’’