Middenvelder Jamiro Monteiro naar Heracles

Donderdag meldde spits Paul Gladon zich in Almelo, hij tekende voor een jaar. Vrijdag werd de overgang van Monteiro naar Heracles afgerond. De tweebenige middenvelder komt over van eerste divisionist Cambuur. Hij debuteerde in 2015 voor de club uit Friesland en kwam in totaal 45 keer in actie.

Bronzen stier

De in Rotterdam geboren voetballer werd in maart uitgeroepen tot beste speler van de derde periode in de eerste divisie, hij kreeg er de bronzen stier voor uitgereikt. Heracles was na het vertrek van Thomas Bruns op zoek naar een middenvelder. Monteiro was een belangrijke speler voor Cambuur, waar hij nog een contract voor een seizoen had. Het is niet bekend wat Heracles voor de speler heeft betaald.