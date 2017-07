Nieuwe uittenue van Heracles: 'Blauw is niet zo vreemd'

Aan het ontwerp van een thuisshirt voor Heracles was voor Jan Sterk weinig te beleven: "Zwarte broek, zwarte strepen." Maar een uitshirt: dat was andere koek voor de Hengelose ontwerper. Hij maakte 't in blauw: compleet met een beeld van de Griekse held."

1. Een Hengeloër die het shirt van Heracles ontwerpt: gaat dat werken?

"Ik mag toch hopen van wel. Ik ben inderdaad geen hardcoreclubfan, maar wel gek op voetbal. Als ontwerper heb ik inmiddels aardig wat klanten. Alleen een eredivisieclub ontbrak. Overigens: op het moment dat ik hoorde dat ik de opdracht kreeg, was ik net in het ziekenhuis van Almelo voor de geboorte van mijn zoontje. Hopelijk scheelt dat nog een beetje."

2. Je hebt ook een monnik als klant?

"Dat klopt. Maar ook een architect. Jan Sterk is van alle markten thuis. Dat is ook mijn sterke kant. Ik kan me goed verplaatsen in mijn opdrachtgevers."

3. En dan nu een voetbalshirt?

"Het moest er een keer van komen. De directe aanleiding was de oproep van Heracles die ik vorig jaar november zag via social media. Ik ben gelijk aan het werk gegaan. Ik heb uiteraard ook een thuisshirt gemaakt, maar daar was eerlijk gezegd niet zoveel aan te beleven. Zwarte broek, zwarte strepen..."

4. Waarom in hemelsnaam maak jij een Heraclesshirt blauw?

"Ik ben begonnen met alle uit-shirts uit het verleden eens te bekijken. Dat heeft me gesterkt in de overtuiging dat het dit keer eens heel anders zou moeten. Ik heb ook gekeken naar de uitshirts van andere clubs met veel strepen. Blauw is bovendien helemaal niet zo vreemd voor Heracles. Het zit ook in hun logo. En dan is er natuurlijk ook nog de kop van de oude Griekse held. Die heb ik als een soort watermerk verwerkt. Als ze verliezen, ligt het in ieder geval niet aan mijn shirt."