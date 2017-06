Ook Portugese belangstelling voor Weghorst

„Ik sta hoog op het lijstje van Hannover”, laat Weghorst weten. ,,Ze zijn gecharmeerd van mij.’’ Het is wederzijds, Weghorst heeft altijd laten weten een avontuur in Engeland of Duitsland te zien zitten. ,,Het is de Bundesliga, de mentaliteit, de beleving en manier van spelen, spreken me enorm aan. Maar zolang er nog niets concreet is, wil ik er ook niet te veel over nadenken en focus ik me volledig op AZ.’’