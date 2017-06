Paul Gladon na jaar terug in Almelo

ALMELO - Paul Gladon is terug bij Heracles. Alsof hij nooit is weggeweest. Zijn jaar Engeland liep niet zoals hij hoopte, maar de spits had het niet willen missen.

Hij geeft zijn vriendin Gi een rondleiding in het Polman Stadion, zij is er nog niet eerder geweest. Voor Paul Gladon is geen plek bij Heracles onbekend, hij is er thuis. Ook al is er wel wat veranderd sinds zijn vertrek naar Wolverhampton Wanderers afgelopen zomer.

,,Er zijn jongens vertrokken waar ik veel mee omging. Iliass Bel Hassani, Thomas Bruns, Robin Gosens. We zijn laatst nog met een stel uit eten geweest. Gelukkig zijn er veel spelers die ik goed ken, de trainers zijn er nog en ik kan met iedereen overweg. Ik ben blij er weer te zijn'', zegt hij net nadat zijn huurcontract voor een jaar is getekend.

Ervaring

Het was een ervaring die hij nooit had willen missen, dat was ook de reden dat de spits er vorig jaar zomer voor ging. "Ik wilde eigenlijk niet weg bij Heracles, het ging goed. Maar er kwam iets voorbij dat ik niet kon weigeren. Mijn vader en broer zeiden dat ik moest gaan, dat ik anders spijt zou krijgen. Ik ben geen 18 meer, hoe vaak komt zo'n kans voorbij? Een grote competitie, in het buitenland, een mooie club en ook financieel was het goed. Het was dubbel. Ik werd op het kantoor geroepen van de voorzitter en van Hoogma. Ze zeiden dat ze me graag wilden houden, maar me de transfer gunden. Het was aan mij."

Magische start

Hij ging en het begin was waanzinnig. Gladon begon meteen in de basis en scoorde. "Helaas werd de goal afgekeurd." Meteen daarna speelde hij tegen Newcastle United op St. James' Park. De spits uit Hoofddorp keek rond en dacht: "Waar ben ik beland? Het was zo indrukwekkend."

Een magisch begin, dat veel te snel eindigde. De aanvaller viel daarna nog twee keer in, dat was het. "Er kwam een nieuwe trainer, die liet veel buitenlandse spelers links liggen. Hij heeft me een keer zien spelen, met het tweede tegen Norwich City, ik scoorde drie keer. 'That was fucking brilliant', zei hij. Ik kreeg weer hoop, maar er veranderde niets."

En dan duurt een seizoen lang. Tot de winterstop had hij in Ola John nog een maatje, maar ook hij kreeg geen kans en vertrok. ,,Ik heb in februari wel eens gedacht: hoe ga ik mijn tijd door komen tot de vakantie op 10 mei? We trainden van kwart over tien tot twaalf uur en daarna was het klaar. Ik kon goed met die jongens, ze vonden me 'funny', vooral omdat ik net zo sprak als Louis van Gaal. Maar het is echt lastiger om grapjes te maken in een andere taal. Mijn vriendin is vaak overgekomen, ook als ze eigenlijk niet kon, ze zat midden in haar examens, maar kwam voor mij. Op vrije dagen vloog ik terug naar Nederland, in vier of vijf maanden een stuk of vijftien keer", vertelt hij.