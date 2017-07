Sander Thomas op proef bij Go Ahead Eagles

Lezerstour 'Sta ik nog onder Wout Brama? Die moet ik voorbij!'

2 juli ENSCHEDE - De grote winnaar in de Prominententour op de eerste dag van de Tour de France is wethouder Eelco Eerenberg van Enschede. Hij gaat voorlopig aan kop. De verliezer van de dag is Heracles Almelo-speler Joey Pelupessy uit Nijverdal. Maar die belooft verbetering.