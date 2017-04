Spitsen in goeden doen bij Heracles en Vitesse

Darri

Vitesse is al vier Eredivisie-ontmoetingen met Heracles op zoek naar een zege. De Arnhemmers wonnen voor het laatst in 21 december 2014 van Heracles. In Arnhem werd het toen 3-0. Eerder dit seizoen was Heracles in november de sterkste. Brahim Darri, ex-speler van Vitesse, maakte op schitterende wijze de gelijkmaker. (Zie video vanaf 4:13)

Laatste half uur

Wat opvalt is dat negen van de tien laatste Eredivisiegoals van Heracles tegen Vitesse vielen in het laatste half uur van de wedstrijd, terwijl acht van de laatste negen goals van Vitesse tegen Heracles vóór de zestigste minuut vielen. Daarnaast pakte Heracles dit seizoen in totaal achttien punten in duels waarin de ploeg op achterstand stond, minimaal zes meer dan elke andere Eredivisieploeg.

Armenteros vs. Van Wolfswinkel

Samuel Armenteros (14 goals) kan de tweede Heracles-speler ooit worden met vijftien goals in één Eredivisieseizoen, na Everton in 2010/11. Ook bij Vitesse geniet men dit seizoen van de cijfers van hun spits. Geen speler was in 2017 namelijk bij meer Eredivisiegoals betrokken dan Ricky van Wolfswinkel (7 goals, 4 assists, net als Nicolai Jørgensen). In totaal maakte hij dit seizoen al 15 goals.