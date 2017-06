Schreijer-Pierik overwoog uit CDA te stappen: 'Zó zat was ik alles'

HENGEVELDE - De gedachte te breken met het CDA heeft door het hoofd gespeeld bij Annie Schreijer-Pierik. "Zó zat was ik alles." De verzuchting klinkt vrijdagmiddag kort nadat ze het met CDA-partijvoorzitter Peetoom eens is geworden over het geven van openheid over haar onkostenvergoeding van 4300 euro. Die openheid komt er, nadat ze lang weigerde, nu toch vanaf 1 juli.

"Op zich had ik kunnen volharden", zegt Schreijer. "Desnoods was ik uit het CDA gestapt en had ik alleen binnen de EVP-fractie verder kunnen gaan. Ik heb met meer dan 113.000 voorkeurstemmen geloof ik wel recht op die zetel... Maar dan had ik de familie, mijn CDA-familie, moeten verlaten. Dat wilde ik niet."

Arco Hofland

Ze kan goed leven met dit compromis, dat tot stand kwam na bemiddeling van Arco Hofland, burgemeester van Rijssen-Holten. Hofland stelde de gezamenlijke verklaring van het CDA en Schreijer op. "Ik heb Annie zelf gebeld. De beeldvorming van een zekere schimmigheid en gebrek aan transparantie was voor Annie en de partij niet goed."

Quote Desnoods was ik uit het CDA gestapt en had ik alleen binnen de EVP-fractie verder kunnen gaan Annie Schreijer-Pierik Hofland twijfelt niet aan haar integriteit. Schreijer zelf was blij met de inbreng van Hofland. "Je leert in dit soort tijden je vrienden kennen. Ik weet nu: ik heb CDA-vrienden en CDA-vrienden. Ik ga die verklaring voortaan afgeven." Daarnaast wil de partij nu dat er een onderzoek komt naar een regeling voor openheid van de onkostenvergoedingen voor alle 751 Europarlementariërs.

CDA strenger in de leer

Vooral om dat laatste gaat het haar. "Nu doet iedereen maar wat', beklaagde ze zich een week geleden op Twitter. Of eigenlijk: doet niks. "Mijn eigen CDA is veel strenger in de leer dan anderen. Voor Europarlementariërs van de VVD, PVV en SGP geldt helemaal geen verplichting zich te verantwoorden. Veel fractiegenoten vinden het onduidelijk. Wanneer valt de aankoop van een jurk onder representatiekosten, wanneer is het privé?"

Ze begrijpt de mensen die kritiek op haar leverden. Op sociale media was de beschuldiging van graaien en gebrek aan transparantie nooit ver weg. Ook briefschrijvers in deze krant gaven haar er flink van langs. "Of ik dat onderschat heb? Ik ben misschien wat naïef geweest. Die mensen hebben gelijk, wij politici móeten open zijn over dit soort vergoedingen."

Volledig scherm © Wouter Borre

Waarom heeft u de regel niet alsnog gevolgd toen u er van hoorde?

"Mijn eigen accountant ontraadde dat. Hij had technische bezwaren."

Maar als het goed is, behoort die onduidelijkheid tot het verleden als er een generiek controlestelsel komt. Tot die tijd zal ze de accountantsverklaring voortaan netjes afgeven. "Ik had kunnen blijven weigeren, ik vind niet dat me juridisch of moreel iets valt te verwijten. Ik houd ook geen geld over van die onkostenvergoeding. Het gaat echt op."

Quote Ik ben misschien wat naïef geweest. Die mensen hebben gelijk, wij politici móeten open zijn over dit soort vergoedingen. Annie Schreijer-Pierik

De accountantsverklaring die Schreijer zal afgeven geldt de toekomst en gaat over een paar weken in. Een controle met terugwerkende kracht is niet aan de orde geweest. Dat kan overigens niet meer, bekent Schreijer. "Ik heb al die bonnen net de afgelopen week weggegooid."

Wéggegooid?

"Zo zat was ik het hele gedoe."