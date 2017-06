Vers uit de bodem van Delden: een kogel uit de Tachtigjarige oorlog

Inwoners Hof van Twente mogen zélf openbaar groen onder handen nemen

8 juni GOOR - Een doorn in het oog is het voor sommige inwoners van de gemeente Hof van Twente: te veel onkruid in openbare perkjes. Of gras dat maar niet gemaaid wordt. Of mos dat tussen de stoeptegels de kop op steekt. Voor die inwoners is er goed nieuws. De gemeente maakt het mogelijk voor inwoners om een stukje groen te adopteren, zodat zij zélf de schoffel ter hand kunnen nemen.